Oggi è stato inaugurato il padiglione russo alla Biennale d’arte di Venezia, con ingresso su invito. All’interno si svolgono performance musicali con suoni ancestrali, mentre numerosi fiori decorano l’ambiente. La decisione di aprire il padiglione ha suscitato reazioni di protesta da parte dell’Unione europea, che ha espresso forte disappunto. L’evento si svolge in un momento di tensione politica tra la Russia e molte nazioni europee.

Performance musicali con suoni ancestrali e tanti fiori accolgono nel padiglione della discordia. Al piano superiore il grande albero dell’evento “The Tree is Rooted in the Sky” (L’albero è radicato nel cielo) al centro della stanza e installazioni video con il paesaggio sonoro della Buriazia fra la neve, i cavalli, le montagne. Tutti i sensi sono coinvolti, anche l’olfatto con il profumo dei fiori che si diffonde nelle stanzeL’opening ufficiale su invito è previsto domani alle 17.00. La registrazione delle performance proseguirà fino all’8 maggio. Poi il padiglione verrà chiuso per tutta la durata della Biennale arte, fino al 22 novembre, e la performance potrà essere vista dal pubblico dall’esterno, su maxi schermi.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Biennale, aperto padiglione russo: ira della UE

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