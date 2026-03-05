architetture della memoria sospese nel tempo

Nel cimitero di viale Pirovano si trovano angoli meno frequentati, tra cui spicca il Famedio in stile «assiro-milanese». Questa struttura rappresenta uno degli elementi architettonici più insoliti dell’area, distinguendosi per il suo stile particolare. La zona, poco esplorata, conserva tracce di un’epoca passata e si presenta come un esempio di architettura funeraria meno nota nel complesso.

Gli angoli meno conosciuti del Cimitero di viale Pirovano: dal Famedio in stile «assiro-milanese» alle cappelle neogotiche, tra memoria e arte funeraria Pensiamo al cimitero come al luogo dove riposano i nostri cari e ci rechiamo lì, quando sentiamo il bisogno di rinnovare la loro vicinanza. Ma c’è un’altra modalità che è possibile praticare per godere di un piacere unico: quello di percorrere le vie della del cimitero perché le tombe, nei loro soggetti, nelle loro forme, nell’uso dei materiali, ci parlano degli anni in cui sono state erette, manifestando modi di comunicare legati alla cultura del tempo; insomma assistiamo a una sequenza di figure e di forme da capire e interpretare, come in un museo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

