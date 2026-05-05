Nel mondo del calcio italiano, le strategie di mercato dei due club di Milano sono state messe sotto pressione da dichiarazioni pubbliche. Un commentatore ha affermato che una delle squadre utilizza un algoritmo per selezionare i giocatori, mentre l’altra si affida a figure come il dirigente responsabile. La discussione si inserisce nel contesto della corsa alla qualificazione in Champions League e delle difficoltà affrontate dal Milan quest’anno.

Il giornalista Massimo Pavan si è espresso sulla lotta Champions in diretta sui canali di 'Sportitalia'. Di seguito, un estratto del suo intervento. "Roma e Como potrebbero rientrare con forza nella corsa Champions, mentre il Milan, dopo la sconfitta contro il Sassuolo, sembra attraversare un momento simile a quello della Juventus. I rossoneri hanno forse un calendario più favorevole, ma affronteranno comunque avversari insidiosi. Vi avevamo parlato del finale di stagione di Allegri con la Juventus di due anni fa, andatevi a vedere i punti, c’è da preoccuparsi! Colpisce il contrasto tra un’Inter dominante e una Juventus e un Milan in evidente difficoltà.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pavan: “La differenza tra Milan e Inter è che una sceglie i giocatori con l’algoritmo, l’altra ha Marotta”

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