Impallomeni condanna il Milan | L’Inter ha impresso una marcia incredibile! Con i rossoneri c’è una differenza abissale…

Impallomeni critica il Milan perché osserva che l’Inter sta dominando con una marcia impressionante. La causa risiede nelle prestazioni dei nerazzurri, che mostrano grande determinazione e continuità. Durante un intervento radiofonico, ha sottolineato quanto la squadra di Inzaghi abbia una differenza evidente rispetto ai rossoneri. La sua analisi mette in evidenza come i risultati e il gioco degli interisti siano superiori in questa fase. La situazione attuale alimenta il confronto tra le due squadre.

© Internews24.com - Impallomeni condanna il Milan: «L’Inter ha impresso una marcia incredibile! Con i rossoneri c’è una differenza abissale…»

Inter News 24 Impallomeni, intervenuto a Tmw Radio, ha parlato così della lotta Scudetto e dei momenti che vivono Inter e Milan. Il campionato sta delineando gerarchie sempre più marcate, con il Milan che sembra aver perso definitivamente il treno per il titolo. Secondo l’analisi di Stefano Impallomeni ai microfoni di TMW Radio, la recente sconfitta contro il Parma ha sancito la fine delle speranze tricolori per la squadra di Massimiliano Allegri. Nonostante il vantaggio di avere «una partita a settimana», i rossoneri continuano a faticare nel trovare continuità, rendendo il sogno della seconda stella un obiettivo ormai sfumato. 🔗 Leggi su Internews24.com L’Inter è virtualmente campione d’inverno: manca recupero con il Lecce ma la differenza reti dal Milan è abissaleL’Inter si avvicina alla pausa invernale con un vantaggio significativo sulla seconda in classifica, grazie anche alla differenza reti. Roma-Milan, Impallomeni ha dubbi: “Qualcosa non torna. Sembrava che i rossoneri avessero giocato in settimana”Stefano Impallomeni si chiede se qualcosa non torni nella partita tra Roma e Milan.