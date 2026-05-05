Due giovani sono stati arrestati a Firenze con l’accusa di aver messo a segno furti con strappo e rapine di collane ai danni di turiste e anziane nel centro della città. Le autorità hanno identificato e fermato i sospetti in seguito a diverse denunce di cittadini e visitatori che avevano subito scippi di gioielli durante le uscite. Le indagini sono ancora in corso per verificare eventuali altri episodi collegati.

Furti con strappo e rapine di collane: queste sono le accuse che hanno portato all’arresto di due persone a Firenze. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita nei confronti di un cittadino marocchino di 35 anni e di una giovane italiana di 21 anni, ritenuti responsabili di una serie di episodi criminosi avvenuti nel centro cittadino. I fatti sono stati ricostruiti grazie alle indagini della Squadra Mobile, coordinate dalla Procura della Repubblica di Firenze. L’intervento a Firenze Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta nei giorni scorsi dopo un’attenta attività investigativa.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paura per i turisti nel centro di Firenze, presi di mira da una coppia di rapinatori di collane e gioielli

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