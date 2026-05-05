Nelle prime ore del mattino, intorno alle 3, il vulcano Stromboli ha ricominciato a mostrare attività effusiva, con una colata lavica che si è originata dall’area craterica Nord. La Sciara del Fuoco si è riattivata improvvisamente, causando preoccupazione tra i residenti e i turisti presenti sull’isola. La situazione rimane monitorata dalle autorità, che tengono sotto controllo la fase di attività vulcanica.

Nelle prime ore del mattino, intorno alle 3, il vulcano Stromboli ha registrato una nuova fase di attività effusiva con la fuoriuscita di una colata lavica originata dall’area craterica Nord. Il materiale incandescente ha imboccato rapidamente la Sciara del Fuoco, la naturale scarpata del vulcano, fino a raggiungere la linea di costa e riversarsi nel mar Tirreno. Il fenomeno è stato rilevato e monitorato dall’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che ha confermato la dinamica dell’evento e la sua evoluzione nel corso della notte. Leggi anche: Stromboli, esplosione del vulcano: turisti si lanciano in acqua Attività stromboliana e quadro eruttivo.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Paura a Stromboli, la Sciara del Fuoco riparte di colpo: cosa succede

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