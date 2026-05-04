Il presidente ucraino ha annunciato su una piattaforma di social media l’adozione di una pausa armata, definita come “cessate il fuoco”. La comunicazione riguarda un’azione di portata internazionale e potrebbe portare a un cambiamento temporaneo nel conflitto. La notizia è stata diffusa pochi giorni dopo un incremento delle operazioni militari nella regione contendibile.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha scelto la piattaforma X per comunicare una decisione di portata internazionale che potrebbe segnare una svolta temporanea nel conflitto in corso. Attraverso un messaggio diretto e privo di ambiguità, il leader di Kiev ha proclamato l’istituzione di un regime di cessate il fuoco destinato a entrare in vigore allo scoccare della mezzanotte tra il 5 e il 6 maggio. Questa mossa non rappresenta solo una scelta tattica, ma si configura come una risposta diplomatica complessa alle indiscrezioni circolate nei giorni precedenti, specialmente all’interno del panorama mediatico e dei social network russi, riguardanti una possibile tregua legata alle celebrazioni del Giorno della Vittoria.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Cessate il fuoco”. Guerra, la notizia è appena arrivata: cosa succede

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