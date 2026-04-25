La pace è lontana i caschi blu tra blocchi e ordigni | cosa succede sulla linea del fuoco tra Israele e Libano

La situazione lungo il confine tra Israele e Libano resta complicata, con i caschi blu impegnati tra blocchi e ordigni. Tilak Pokharel, portavoce dell’Unifil, ha confermato le difficoltà attuali di questa zona, nonostante la proroga di tre settimane della tregua decisa dall’amministrazione statunitense. La tensione tra le parti continua a mantenere alta l’attenzione internazionale sulla regione.

Tilak Pokharel è il portavoce dell’Unifil, la missione Onu di interposizione in Libano. Non nasconde la difficoltà in questo momento al confine con Israele, anche se Donald Trump ha prorogato la tregua tra Beirut e Tel Aviv di altre tre settimane. Come prevedete che si concluderà il conflitto tra Hezbollah e Israele? Attualmente è in vigore un cessate il fuoco temporaneo, appena prorogato di tre settimane. Sebbene il cessate il fuoco non si sia tradotto in una pace completa sul terreno nel Libano meridionale, si è registrata una significativa riduzione degli scambi di fuoco. Da quando il cessate il fuoco è entrato in vigore la scorsa settimana, abbiamo osservato alcuni lanci di proiettili da nord a sud e alcuni attacchi aerei e con droni israeliani in Libano.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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