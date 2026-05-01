È venuta a mancare mercoledì Anna Maria Meris, titolare della Boutique Papete a Riccione, nota nel centro della città come punto di riferimento nel settore della moda. Classe 1944, ha gestito l’attività per molti anni, diventando una presenza stabile tra gli imprenditori locali e frequentata da clienti dell’alta società. Dopo alcuni giorni di ricovero, la donna si è spenta all’età di 79 anni.

È stata una decana degli imprenditori del centro di Riccione. Anna Maria Meris, titolare della blasonata Boutique Papete, per decenni punto di riferimento dell’alta società, è spirata mercoledì, a 79 anni, dopo alcuni giorni di ricovero. Donna di gran classe e dai gusti raffinatissimi, in gioventù era stata anche indossatrice. Poi dagli anni Sessanta l’avventura riccionese, intrapresa dopo aver lasciato Gravellona Toce, in Piemonte, suo paese d’origine, dov’è tornata a vivere un paio di anni fa. In Riviera era capitata in vacanza e qui aveva pure trovato l’amore. La sua boutique in viale Ceccarini fino al 2011, anno della sua chiusura, ha fatto storia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio ad Anna Maria Meris . Rese il ‘salotto’ alla moda

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