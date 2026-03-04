A Laura Valente il premio Maria Callas | manager della cultura 2026 Premiazione a New York il 7 marzo

A New York, il 7 marzo 2026, si terrà il Gala presso la Columbus Citizens Foundation, dove verrà consegnato il premio Maria Callas. La destinataria è Laura Valente, riconosciuta come manager della cultura 2026. La cerimonia celebra il suo lavoro nel settore culturale e si svolge in una location di rilievo. Questo riconoscimento è stato ufficialmente annunziato in anticipo.

Coldiretti, assemblea a Napoli. Iran, rischio shock energetico per l’agroalimentare made in Italy Urologia Cardarelli, dal 5 al 7 marzo a Napoli full immersion nella live surgery con CardaRally e HOL.IT.A. E’ stato assegnato a Laura Valente il premio Maria Callas come manager della cultura 2026 che sarà consegnato al Gala del 7 marzo 2026 presso la Columbus Citizens Foundation di New York. Valente, curatrice del percorso ‘Ancora qui’ all’Albergo dei Poveri di Napoli è premiata “per aver sviluppato un modello contemporaneo di management... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Premio Giornalistico Etico “Luci di Verità” – Cerimonia di Premiazione 24 febbraio 2026 – Roma, Ministero della Cultura, Sala SpadoliniROMA – Il Premio Giornalistico Etico “Luci di Verità”, promosso dall’Associazione Culturale VerbumlandiArt APS, si svolgerà a Roma martedì 24...

A Verbania torna la danza: al teatro Il Maggiore in scena "Callas Callas Callas"Tra omaggi già celebrati e altri in corso, quello della Cob Compagnia Opus Ballet diretta da Rosanna Brocanello ha una particolare valenza anche per...

Una selezione di notizie su Laura Valente.

Temi più discussi: Teatro: parole, musica e filosofia con Cristina Dell’Acqua e Laura Valente; Ragusa: quando parola, musica e filosofia si fondono; Laura Valente (005); L’Albergo dei Poveri cerca le storie di chi ha vissuto lì.

A Laura Valente il premio Maria Callas a New YorkE' stato assegnato a Laura Valente il premio Maria Callas come manager della cultura 2026 che sarà consegnato al Gala del 7 marzo 2026 presso la Columbus Citizens Foundation di New York. (ANSA) ... ansa.it

Al Teatro Donnafugata, Cristina Dell'Acqua e Laura Valente e Le tre D di SocrateFigura enigmatica e luminosa, il filosofo risorge in scena come un tesoro nascosto da riscoprire. Cristina Dell'Acqua, scrittrice, docente e divulgatrice, conduce il pubblico in un viaggio nel mondo ... guidasicilia.it

Mango e Laura Valente - Chissà se nevica - Sanremo 2007 - - #pinomango #LauraValente #Sanremo2007 facebook