Alla scoperta della Città con Erchemperto | ritornano le passeggiate della domenica gli itinerari

Ogni domenica mattina alle 10, il Comune di Salerno organizza passeggiate guidate alla scoperta della città con il percorso intitolato

Per ogni visita, l'associazione chiede almeno 3 euro per il progetto Nove Caring Humans per l'orfanotrofio "Future Hope", che accoglie 37 ragazzine sopravvissute a violenze e traumi profondi Alla scoperta della Città con Erchemperto: ritornano le passeggiate primaverili, ogni domenica, alle ore 10, con partenza dal Comune di Salerno. “Quest’anno ci lasceremo guidare da un tema speciale: il fascino del sacro. - annuncia la guida turistica Paola Valitutti- Esploreremo il profondo legame tra il culto dei santi e l'identità di Salerno, scoprendo come la devozione abbia plasmato nei secoli il volto della nostra città. Visiteremo le splendide chiese nate da antiche dedicazioni e le opere d'arte nate per celebrare il divino, leggendo nei marmi e nelle tele le tracce di una storia millenaria. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Gli alunni della scuola Carducci alla scoperta della ’Città fragile’C’è una scuola, a Cesena, che ha scelto di trasformare la città in un’aula a cielo aperto.

Alla scoperta della canzone italiana con ’Quelli della domenica’Prosegue la rassegna “CuCù – Curiosità culturali”, ospitata nella Sala di Palazzo Vecchio a Bagnacavallo: il nuovo appuntamento, in programma giovedì...

Città della Scienza, un fine settimana di SensAzioni per scoprire come percepiamo il mondoIl weekend del 7 e 8 marzo 2026, Città della Scienza a Napoli apre le sue porte per un viaggio emozionante alla scoperta di Sensi e Percezioni, un tema che ci tocca da vicino e che ci spinge a chieder ... 2anews.it

A Città della Scienza un viaggio interattivo alla scoperta dei confini della percezione umanaDal 4 marzo al 29 giugno 2026, il Padiglione Galilei di Città della Scienza a Napoli si trasforma in un vero e proprio laboratorio sensoriale con la nuova ... napolivillage.com

