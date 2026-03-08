Alla scoperta della Città con Erchemperto | ritornano le passeggiate della domenica gli itinerari

Da salernotoday.it 8 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni domenica mattina alle 10, il Comune di Salerno organizza passeggiate guidate alla scoperta della città con il percorso intitolato

Per ogni visita, l'associazione chiede almeno 3 euro per il progetto Nove Caring Humans per l'orfanotrofio "Future Hope", che accoglie 37 ragazzine sopravvissute a violenze e traumi profondi Alla scoperta della Città con Erchemperto: ritornano le passeggiate primaverili, ogni domenica, alle ore 10, con partenza dal Comune di Salerno. “Quest’anno ci lasceremo guidare da un tema speciale: il fascino del sacro. - annuncia la guida turistica Paola Valitutti- Esploreremo il profondo legame tra il culto dei santi e l'identità di Salerno, scoprendo come la devozione abbia plasmato nei secoli il volto della nostra città. Visiteremo le splendide chiese nate da antiche dedicazioni e le opere d'arte nate per celebrare il divino, leggendo nei marmi e nelle tele le tracce di una storia millenaria. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Gli alunni della scuola Carducci alla scoperta della ’Città fragile’C’è una scuola, a Cesena, che ha scelto di trasformare la città in un’aula a cielo aperto.

Alla scoperta della canzone italiana con ’Quelli della domenica’Prosegue la rassegna “CuCù – Curiosità culturali”, ospitata nella Sala di Palazzo Vecchio a Bagnacavallo: il nuovo appuntamento, in programma giovedì...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Alla scoperta della Città con....

Temi più discussi: Bergamo Proibita: alla scoperta della storia osè della città - - eventi; Alla scoperta di Trapani; I Maestri di Gibellina, studenti del De Amicis alla scoperta della città rinata attraverso l’arte; Svelare il passato. L’archeologia della Statale incontra la città.

Città della Scienza, un fine settimana di SensAzioni per scoprire come percepiamo il mondoIl weekend del 7 e 8 marzo 2026, Città della Scienza a Napoli apre le sue porte per un viaggio emozionante alla scoperta di Sensi e Percezioni, un tema che ci tocca da vicino e che ci spinge a chieder ... 2anews.it

A Città della Scienza un viaggio interattivo alla scoperta dei confini della percezione umanaDal 4 marzo al 29 giugno 2026, il Padiglione Galilei di Città della Scienza a Napoli si trasforma in un vero e proprio laboratorio sensoriale con la nuova ... napolivillage.com

Esplora notizie e video correlati all’argomento.