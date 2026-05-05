Cosa: Lo spettacolo L’innaffiatore del cervello di Passannante, scritto e interpretato in forma di monologo da Ulderico Pesce. Dove e Quando: Presso il Teatro di Villa Lazzaroni a Roma, domenica 10 maggio alle ore 17:30. Perché: Per esplorare una pagina oscura della storia post-unitaria italiana e per comprendere come l’arte scenica possa contribuire a restituire dignità e giustizia a chi è stato a lungo dimenticato e oltraggiato. Il vivace panorama teatrale della Capitale si prepara ad accogliere un evento di profondo spessore civile e storico. Domenica 10 maggio, il palcoscenico del Teatro di Villa Lazzaroni ospiterà l’atteso ritorno di L’innaffiatore del cervello di Passannante, un’opera scritta, diretta e intensamente interpretata da Ulderico Pesce.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Passannante: memoria e giustizia a Villa Lazzaroni

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