Cosa: Lo spettacolo Brecht – L’amico ritrovato, un omaggio al grande drammaturgo tedesco diretto da Federica Altieri. Dove e Quando: Al Teatro di Villa Lazzaroni di Roma, venerdì 8 e sabato 9 maggio 2026. Perché: Per vivere un’immersione profonda nella poesia e nella visione politica brechtiana, esplorando l’eterno esilio dell’uomo moderno attraverso parole e musica. Il panorama teatrale romano si arricchisce di un appuntamento di grande spessore culturale e civile. Venerdì 8 e sabato 9 maggio 2026, il palcoscenico del Teatro di Villa Lazzaroni accoglierà Brecht – L’amico ritrovato. Questo intenso spettacolo, liberamente tratto da testi e canzoni di Bertolt Brecht, si propone di riportare alla luce l’urgenza espressiva e la lucidità analitica di uno dei più grandi maestri del Novecento.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Brecht: l’amico ritrovato a Villa Lazzaroni

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