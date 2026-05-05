Passaggio per auto chiuso | aggredita dipendente comunale nel rione di Montevescovado

A Montevescovado, nel comune di Nocera Inferiore, una dipendente comunale è stata aggredita durante un passaggio per auto chiuso nel quartiere. La chiusura di un varco destinato al transito veicolare ha causato disagi tra alcuni residenti, che si sono trovati impossibilitati a muoversi liberamente. La situazione ha portato a una protesta tra i cittadini e a una denuncia sulla difficoltà di circolazione nella zona.

Alcuni residenti del rione di Montevescovado, a Nocera Inferiore, sono rimasti "bloccati" dopo la chiusura di un varco per il passaggio delle autoLa denunciaTutto è stato innescato - secondo la segnalazione - da una difficoltà oggettiva scattata nella possibilità di circolare liberamente. Il.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Raute, auto imbrattate: tensioni nel rione per il divieto di sosta? Cosa scoprirai Perché il divieto di sosta ha scatenato questi atti vandalici? Come hanno fatto i vandali a colpire le auto in via Segnano? Chi deve... Napoli, aggredita pattuglia Polizia municipale al Rione Vasto: agente ferito con sprayRione Vasto, ieri sera aggredita pattuglia della Polizia Municipale in piazza Principe Umberto. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Passaggio per auto chiuso: aggredita dipendente comunale nel rione di Montevescovado; Modifiche alla viabilità; Firenze, lavori a Ponte al Pino: cavalcaferrovia chiuso alle auto per 4 mesi; Traffico, ponte al Pino di Firenze chiuso alle auto quasi 4 mesi. Passaggio a livello chiuso fino al 29 . Ecco le alternative in via ManzoniResterà chiuso fino al prossimo 29 gennaio il passaggio a livello di via Manzoni: per questo motivo la polizia locale ha messo a punto un percorso pedonale alternativo in sicurezza per le tante ... ilgiorno.it Il passaggio ciclopedonale va salvatoNon si capisce perché Porta Serio e Porta Ombriano saranno oggetto di restauro mentre viale Santa Maria può ... msn.com Panero (Cesi): “La superiorità americana non basta a garantire il passaggio dei natanti. L’azione statunitense serve a fare pressione per il negoziato e a calmare i mercati” Leggi l'articolo #Hormuz - facebook.com facebook Dal caso #DelVecchio alla crisi di successori in Germania, come il passaggio generazionale influenza il destino delle imprese Di Beatrice Calò #4maggio x.com