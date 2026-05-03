Raute auto imbrattate | tensioni nel rione per il divieto di sosta

Nel quartiere, alcune auto sono state imbrattate e danneggiate nelle ultime ore, in seguito all’installazione di un divieto di sosta lungo via Segnano. Le vetture sono state trovate con scritte e danni visibili, probabilmente operazioni di vandalismo compiute durante le ore notturne. La polizia ha avviato verifiche per identificare gli autori e raccogliere elementi utili alle indagini. Nessuna persona è al momento stata fermata.

? Cosa scoprirai Perché il divieto di sosta ha scatenato questi atti vandalici?. Come hanno fatto i vandali a colpire le auto in via Segnano?. Chi deve rispondere dei danni subiti dai residenti del rione?. Quali soluzioni attendono i cittadini per fermare gli attacchi alle auto?.? In Breve L'episodio di via Segnano si è verificato il 2 maggio scorso.. Il conflitto nasce da un divieto di sosta imposto sei anni fa.. I residenti segnalano danni a carrozzerie e pneumatici tramite Facebook.. Le famiglie lamentano l'assenza di parcheggi nel rione storico di Raute.. Il 2 maggio un’auto è stata imbrattata con lanci di uova in via Segnano a Raute, confermando una serie di atti vandalici che colpiscono la zona.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Raute, auto imbrattate: tensioni nel rione per il divieto di sosta Notizie correlate Leggi anche: A Raute è spuntato un divieto di sosta che rende impossibile la vita dei residenti: "Più vigili da noi che in centro" Auto in divieto di sosta bloccano autobus sulla rotondaAncora autobus bloccati e conseguenti corse saltate a causa di auto parcheggiate in sosta vietata sulla rotonda Massart a Cisanello.