Pasquale Gionti candidato del movimento Vivila | ambiente agricoltura e legalità al centro del suo impegno

Un nuovo volto si unisce alla candidatura sostenuta dal movimento Vivila, che sostiene la candidata sindaca. Si tratta di un individuo noto nel territorio per aver ricoperto ruoli come sindacalista, ambientalista e agricoltore. Il suo ingresso nel gruppo è stato annunciato recentemente, rafforzando la lista con un impegno particolare nei settori dell’ambiente, dell’agricoltura e della legalità.

Il gruppo Vivila a sostegno della candidata sindaca Maria Luigia Iodice annuncia l’ingresso di Pasquale Gonti, figura nota sul territorio per il suo impegno come sindacalista, ambientalista e agricoltore. Attivo come guardia zoofila, Gionti rappresenta da anni un punto di riferimento nella tutela.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Legalità, impegno civico e tutela dell’ambiente: i giovani protagonisti della VI edizione del Premio Angelo VassalloIl Presidente Dario Vassallo: “Il messaggio di Angelo Vassallo continua a vivere nelle nuove generazioni: memoria, responsabilità e coraggio civico... Comunali, Franzoni con De Pasquale: "Serve un movimento di centro""Spero che sia un’esperienza di centro, perché è dal 2001 che non se ne vedono più". Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: SPECIALE ELEZIONI MARCIANISE. Niente ballottaggio, sfida secca Iodice contro Velardi per il dopo commissariamento; Elezioni Comunali Marcianise 2026, tutti i candidati a sindaco e le liste in diretta; Elezioni amministrative a Marcianise: ecco tutte le liste e i nomi dei 304 candidati nelle due coalizioni; Marcianise al voto, le liste e i candidati: sfida Iodice-Velardi. Gionti Pasquale. . La terra deve servire a produrre cibo è non dev'essere oggetto di speculazioni , l'acqua è la più grande medicina ché dà vita a ogni vita a ogni essere presente sulla terra. La terra dev'essere preservata con ogni mezzo. @inprimopiano - facebook.com facebook