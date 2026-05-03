Comunali Franzoni con De Pasquale | Serve un movimento di centro

Emilio Franzoni si unisce alla squadra di Andrea De Pasquale, che ha presentato una nuova lista civica in vista delle elezioni comunali del 2027. De Pasquale ha espresso la speranza che questa iniziativa rappresenti un movimento di centro, ricordando che l’ultima esperienza di questo tipo risale al 2001. La candidatura si propone di sfidare il secondo mandato del sindaco uscente, attualmente in carica.

"Spero che sia un’esperienza di centro, perché è dal 2001 che non se ne vedono più". C’è anche Emilio Franzoni nella squadra di Andrea De Pasquale, che ha lanciato una nuova lista civica in vista delle Comunali 2027 intenzionata a correre contro il bis del sindaco Matteo Lepore. Il neuropsichiatra, presidente e fondatore di Fanep (l’associazione Famiglie Neurologia Pediatrica), non nasconde le ragioni dietro alla scelta di sostenere il movimento lanciato dall’ex dem e va dritto al punto: "Ho vissuto nel 2001, alle politiche di allora, il percorso di Democrazia Europea con Sergio D’Antoni (ex segretario della Cisl; ndr) ed è da quegli anni che non vedo più esperienze di centro".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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