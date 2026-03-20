Il collettivo mette in scena un classico del teatro Lgbtq+

Il collettivo Raccolta Differenziata presenta lo spettacolo The Boys in the Band al Teatro Argomm, situato in zona Niguarda. La rappresentazione è in programma da oggi a domenica, portando in scena un classico del teatro LGBTQ+. L’evento coinvolge attori e pubblico in una riflessione sulla comunità e le sue dinamiche attraverso un testo noto nel panorama teatrale.

Il collettivo Raccolta Differenziata porta in scena The Boys in the Band da oggi a domenica al Teatro Argomm, in zona Niguarda. Il melodramma di Marc Crowley - nato negli States nel 1969, pietra miliare del teatro americano Lgbtq+ ante litteram - era approdato al cinema in Italia con il titolo “Festa per il compleanno del caro amico Harold“ e nel 2020, con un nuovo adattamento prodotto per Netflix da Ryan Murphy, con la regia di Joe Mantello e il cast della recente riedizione di Broadway, in scena a cinquanta anni di distanza dall’originale. Si torna ora a teatro, a Milano, con la regia di Riccardo Uccioli e nove personaggi interpretati da... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il collettivo mette in scena un classico del teatro Lgbtq+ Articoli correlati Leggi anche: San Valentino al Teatro Genovesi: “Classico Napoletano… e oltre” in scena a Salerno Leggi anche: "Na Matassa arravugliata": al Teatro Nuovo in scena un classico di Eduardo Scarpetta