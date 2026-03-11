Na Matassa arravugliata | al Teatro Nuovo doppia replica per il classico di Scarpetta
Doppio appuntamento con "Na Matassa arravugliata" al Teatro Nuovo di Salerno, dove la commedia replicherà nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 marzo. La commediaL'opera, tratta da un testo di Eduardo Scarpetta, porta sul palco gli attori Ugo Piastrella e Teresa Guariniello, accompagnati. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: "Na Matassa arravugliata": al Teatro Nuovo in scena un classico di Eduardo Scarpetta
