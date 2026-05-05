Partire insieme al proprio cane durante le vacanze aiuta a rallentare e rafforza la relazione

Durante le vacanze, partire insieme al proprio cane rappresenta più di una semplice scelta logistica: diventa un modo per rafforzare il legame tra padrone e animale. Allontanandosi dalla routine quotidiana, si crea un’occasione di condivisione che permette di vivere il tempo libero con calma, attenzione e relax. È il cammino a passo di cane che aiuta a riscoprire un modo diverso di vivere le vacanze, più lento e consapevole.