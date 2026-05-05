Partigiano abolito

Durante il concerto del 1° maggio, una cantante ha interpretato la canzone “Bella Ciao” modificando il testo, sostituendo la parola “partigiano” con “essere umano”. La modifica ha suscitato reazioni e commenti tra il pubblico presente all’evento. La canzone, simbolo della Resistenza, è stata così reinterpretata in modo inusuale, attirando l’attenzione sui cambiamenti apportati al testo originale.

Siamo all’apoteosi dell’ipocrisia. Al concertone del 1° Maggio una tizia ha cantato Bella Ciao sostituendo la parola “partigiano” con “essere umano”. Tanto per tenersi buoni i potentati di destra. Claudio Vucci via email Gentile lettore, penso che il fine fosse proprio quello: abolendo il partigiano, che notoriamente non ha i requisiti per definirsi umano, la cantante voleva fare una mossa pro carriera sua, considerando che il concertone era trasmesso da Tele Meloni e lì le leve che contano sono in mano a gente di un certo ambiente politico e a-culturale. Per un ripassino ricordiamo frasi famose, tipo “Mussolini fu uno dei più grandi statisti italiani” (Meloni), “Io fascista? Dipende da cosa s’intende per fascismo” (La Russa).🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Politcal lawfare MUST be ABOLISHED on both sides

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