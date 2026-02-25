La formica che ha abolito i maschi e le operaie | si riproduce da sola e nascono tutte regine

Una specie di formica parassita giapponese (Temnothorax kinomurai) è composta solo da regine: non ha maschi né operaie e si riproduce per partenogenesi, invadendo i formicai di altre specie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche:

“Padri come peluche inesistenti, tra le colpe dei progenitori maschi da espiare e mamme che non si fidano”

Flavio Roga gongola: “Risultati che nascono da lontano. Il carattere vincente di Brignone ha fatto la storia”

Temi più discussi: Rimozione delle strisce blu in via Guglielmi, perplessità di Formica sull'operazione: Non si tutela l’interesse collettivo - FoggiaToday; I lavori in Consiglio comunale; Abbiamo trovato un'antica formica regina in un frammento di ambra; Formica sottovaluta l'impatto sociale delle strisce blu ai Campi Diomedei. Il no agli stalli di Di Chiara e Dal Maso.

La formica che ha abolito i maschi e le operaie: si riproduce da sola e nascono tutte regineUna specie di formica parassita giapponese (Temnothorax kinomurai) è composta solo da regine: non ha maschi né operaie e si riproduce per partenogenesi ... fanpage.it

Un team di entomologi ha scoperto la formica più antica di sempre, ed era infernaleViveva 113 milioni di anni fa in Brasile e aveva mandibole a forma di falce, che presumibilmente utilizzava per trafiggere le prede. È la formica più antica di sempre che un team di entomologi ha ... wired.it