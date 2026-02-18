Trump non ha abolito il ministero dell’Istruzione lo ha rafforzato

Donald Trump ha deciso di mantenere e potenziare il dipartimento dell’Istruzione, smentendo le sue promesse di eliminarlo. La sua scelta ha sorpreso molti, visto che in passato aveva affermato di volerlo chiudere, promettendo di ridurre i costi e semplificare il sistema. Invece, ha approvato un piano per aumentare i fondi destinati alle scuole pubbliche e rafforzare le attività del dipartimento. L’annuncio è arrivato pochi mesi prima delle elezioni, alimentando discussioni sulla sua reale strategia politica.

Donald Trump lo aveva detto e ripetuto: se fosse tornato alla Casa Bianca, avrebbe realizzato il vecchio sogno repubblicano di abolire il dipartimento dell'Istruzione. E, con un ordine esecutivo emanato il 20 marzo 2025, l'inquilino della Casa Bianca sembrava voler davvero dare seguito a uno dei pochi elementi che lo accomunano al suo predecessore repubblicano Ronald Reagan. Nel suo solito modo plateale, aveva detto alla sua segretaria all'Istruzione Linda McMahon di volere "che rimanesse presto senza lavoro". L'ex amministratrice unica della Wwe, la maggiore organizzazione del wrestling statunitense e già a capo dell'agenzia per le piccole e medie imprese durante la prima Amministrazione Trump, aveva annuito entusiasta – è stata la prima presidente del think tank ipertrumpiano America First Policy Institute nell'aprile 2021, periodo in cui Trump era diventato infrequentabile per la maggior parte dei repubblicani.