La Biennale della discordia prende il via, con nove Paesi che partecipano per la prima volta, anche se alla fine non ci sarà l’Iran. Fin da marzo, l’organizzazione veneziana ha comunicato di essere un’istituzione aperta e pronta ad accogliere tutti. La manifestazione si svolge tra polemiche e attese, coinvolgendo artisti e delegazioni da diverse parti del mondo. La partecipazione di alcune nazioni ha suscitato discussioni tra i promotori e gli organizzatori.

Prende il via oggi la settimana decisiva della Biennale Internazionale d’Arte di Venezia con una pre-apertura speciale dei cancelli ai Giardini e all’Arsenale solo su invito per i giornalisti, dunque non per il pubblico. Ci sarà anche il presidente della Fondazione Pietrangelo Buttafuoco, ma solo per un photocall. Dopo i giorni infuocati della discordia con l’arrivo degli ispettori a Ca’ Giustinian, le dimissioni della Giuria internazionale, la nascita dei Leoni dei Visitatori e la cancellazione della cerimonia ufficiale nel giorno d’inaugurazione, il 9 maggio, alla quale il ministro della Cultura Alessandro Giuli aveva già dato forfait, la 61a Esposizione è ai blocchi di partenza.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Parte la Biennale della discordia, nove i Paesi al debutto (ma all’ultimo non ci sarà l’Iran)

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