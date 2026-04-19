L'ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato in un'intervista che l'Iran ha violato in modo grave un cessate il fuoco, ma ha comunque affermato che un accordo di pace si concretizzerà. La sua dichiarazione è stata rilasciata durante un'intervista alla ABC. Non sono state fornite ulteriori dettagli sul contenuto dell'accordo o sulle modalità di violazione. La notizia riguarda il contesto delle tensioni tra le parti coinvolte nella regione.

L'Iran ha commesso una "grave violazione" del cessate il fuoco, ma un accordo di pace ci sarà. Lo ha detto Donald Trump a Abc. "Accadrà. In un modo o nell'altro. Con le buone o con le cattive. Accadrà", ha osservato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Trump, dall'Iran grave violazione ma la pace ci sarà

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