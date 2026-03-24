Lo studio di animazione di Jujutsu Kaisen sta per realizzare quello che potrebbe diventare uno degli episodi più controversi nella storia degli anime. La terza stagione ha debuttato a gennaio 2026 e si è già imposta come una delle più seguite dell’anno. La trama riprende le conseguenze dell’arco narrativo di Shibuya, per poi entrare nel Culling Game, il segmento più lungo dell’intera storia. Il manga originale si è concluso nel 2024, e l’anime sta avanzando rapidamente verso il finale. Lo studio MAPPA ha deciso di puntare in alto, adattando ben 84 capitoli in una sola stagione divisa in due parti. La prima parte conta 12 episodi, e anche la seconda dovrebbe seguire una struttura simile. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - La prima parte della terza stagione di JJK è vicina al termine: l’ultimo episodio sarà il più ambizioso visto finora

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