Nel fine settimana, il Palazzetto dello Sport di Concorezzo ospiterà un evento dedicato alla Muay Thai, coinvolgendo 110 atleti provenienti da diverse regioni. La manifestazione si concentra sull'importanza di combattere il bullismo attraverso la pratica di questa disciplina. Durante le competizioni, saranno disputati numerosi incontri tra i partecipanti, che si sfideranno sul ring in diverse categorie di peso. L'evento è organizzato per promuovere l’attività sportiva tra i giovani e sensibilizzare sulla tematica del bullismo.

Il Palazzetto dello Sport di Concorezzo diventerà il centro dell’arte marziale nazionale questo fine settimana. Domenica 19 aprile, l’arena ospiterà il Campionato Nazionale di Muay Thai FIMT4.0, un evento che vedrà l’impegno di oltre 110 atleti provenienti da ogni angolo della penisola, con le sfide decisive programmate a partire dalle ore 15:00. Sport e inclusione sociale nel cuore della Brianza. L’appuntamento non si limita alla pura competizione agonistica, ma punta a coinvolgere attivamente il tessuto sociale locale. Attraverso una specifica iniziativa dedicata al comparto scolastico, le istituzioni educative del territorio sono state invitate a partecipare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Muay Thai a Concorezzo: 110 atleti sul ring per combattere il bullismo

Notizie correlate

Leggi anche: Dall'Mma al Muay Thai. Rimini è capitale del fighting con "King of the ring 11"

Lottatore di muay thai scende dal ring e muore: tragedia in palestra, si indaga per omicidio colposoL'allenamento in palestra, poi il malore appena sceso dal ring, rivelatosi fatale.

Contenuti utili per approfondire

Si parla di: Il campionato nazionale di Muay Thay arriva in Brianza; Non è solo sport, a Concorezzo oltre 100 atleti sul ring: quando e perché.

Non è solo sport, a Concorezzo oltre 100 atleti sul ring: quando e perchéC’è un momento in cui lo sport smette di essere solo competizione e diventa qualcosa di più profondo. Energia, disciplina e comunità si incontrano in un evento capace di coinvolgere atleti e pubblico ... monza-news.it