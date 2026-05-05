Parroco di Palazzo sull' Oglio truffato da un 63enne per una finta eredità l' epilogo della vicenda

A Palazzolo sull'Oglio, un uomo di 63 anni è stato arrestato con l'accusa di aver truffato il parroco del paese. La vicenda riguarda una presunta eredità e una promessa di donazione che si sono rivelate false. La truffa, scoperta dalle forze dell'ordine, si è conclusa con l'arresto dell'uomo, che ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Un arresto con recupero della somma sottratta, questo il bilancio dell’operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Chiari (Brescia), che hanno fermato un 63enne di origini bosniache, domiciliato nel bresciano, ritenuto responsabile di truffa aggravata ai danni del parroco di Palazzolo sull’Oglio. Il raggiro sarebbe stato messo in atto sfruttando la buona fede del sacerdote, con la promessa di una futura donazione in cambio di un aiuto economico per sbloccare una presunta eredità in Bosnia. L’intervento tempestivo dei militari è stato reso possibile dalla segnalazione della vittima, che ha permesso di cogliere l’uomo in flagranza di reato.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Parroco di Palazzo sull'Oglio truffato da un 63enne per una finta eredità, l'epilogo della vicenda Notizie correlate “Aiutami, quando incasso l’eredità farò una donazione alla chiesa”: così ha truffato il parroco. Nei guai un 63ennePalazzolo all’Oglio (Brescia), 5 maggio 2026– Ha raggirato un parroco a Palazzolo all’Oglio, in provincia di Brescia. 40enne tenta di derubare una donna su un bus a Roma senza sapere che è una poliziotta: l'epilogo della vicendaFermato un quarantenne di origine romena con l’accusa di furto aggravato su un autobus della linea 64 a Roma. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Torino ieri, oggi e domani, convegno per i 150 anni de La Voce e Il Tempo; Presentate a Palazzo dei Priori le iniziative per il Santissimo Salvatore; Viaggio in Paese / Sannazzaro, quasi una città, un gigante che non dorme mai; Festa della Liberazione, Anghiari: valle del Sovara immagine simbolo. Si finge carabiniere, truffa il parroco e si fa consegnare i soldi: arrestatoUn complice si spacciava per un ufficiale dei carabinieri, lui si presentava a riscuotere i soldi. La vittima era il parroco di Palazzolo, raggirato con la storia di un'eredità bloccata in Bosnia. Ma ... bresciatoday.it Truffa il parroco promettendo donazioni: arrestato 63enne a PalazzoloL’uomo, di origini bosniache, si era fatto consegnare dei soldi dal sacerdote con la scusa di dover sbloccare un’eredità in Patria. Per lui il giudice ha disposto i domiciliari, in attesa del processo ... giornaledibrescia.it Buongiorno e benritrovati! Un bel Valsesiano su 48 pagine, quello che troverete in edicola domani! E' mancato nella giornata di mercoledì don Dante Airaga, per tanti anni parroco di Valduggia: "Un maestro di vita, un esempio per tutti" A Grignasco Uff - facebook.com facebook