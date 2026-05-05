Un uomo di 63 anni è stato coinvolto in una truffa ai danni di un parroco a Palazzolo all’Oglio, in provincia di Brescia. Secondo quanto ricostruito, ha convinto il sacerdote con una promessa di donazione alla chiesa in cambio di un aiuto finanziario, dicendo che avrebbe versato l’eredità una volta incassata. L’indagine è ancora in corso e sono stati acquisiti elementi che confermerebbero il tentativo di raggiro.

Palazzolo all’Oglio (Brescia), 5 maggio 2026– Ha raggirato un parroco a Palazzolo all’Oglio, in provincia di Brescia. Ma quelle continue richieste di denaro hanno insospettito il prete che ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine che hanno teso una “contro-trappola” al raggiratore. Ma partiamo dall’inizio. L’indagine ha avuto il via da una segnalazione della vittima, un sacerdote del paese. A finire nei guai un 63enne di origine bosniaca. Secondo quanto ricostruito, il raggiro prevedeva la complicità di un uomo che, al telefono, si spacciava per un ufficiale dei carabinieri, convincendo il parroco ad aiutare economicamente il 63enne, che millantava gravi difficoltà economiche.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Aiutami, quando incasso l’eredità farò una donazione alla chiesa”: così ha truffato il parroco. Nei guai un 63enne

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