Parolin | Il Papa va avanti per la sua strada quella di predicare pace

Il portavoce della Santa Sede ha dichiarato che il Papa continua a seguire il suo percorso, concentrandosi sulla diffusione del Vangelo e sulla promozione della pace. Ha sottolineato che questa missione è perseguita con determinazione, citando anche l’esempio di San Paolo che predicava sia in modo opportuno che in modo inopportuno. La sua comunicazione si è concentrata sul ruolo del Papa come guida spirituale impegnata nel diffondere un messaggio di speranza.

"Il Papa va avanti per la sua strada, nel senso di predicare il Vangelo, di predicare la pace - come direbbe San Paolo - opportune et importune". È quanto ha affermato il cardinale segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin, a margine delle celebrazioni per i 70 anni di Casa Sollievo della Sofferenza, l'ospedale di San Giovanni Rotondo. Il porporato ha risposto alle domande dei giornalisti che parlavano di "un altro attacco" da parte del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, contro Leone XIV, a due giorni dall'udienza in Vaticano del segretario di Stato Usa, Marco Rubio. "Anche di fronte a questi nuovi attacchi io non so se...🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Parolin: “Il Papa va avanti per la sua strada, quella di predicare pace” Notizie correlate Trump contro il Papa, Parolin: “Leone va avanti per la sua strada e predica la pace”“Il Papa va avanti per la sua strada, nel senso di predicare il Vangelo, di predicare la pace – come direbbe San Paolo – opportune et importune'”. Leggi anche: Nuovo affondo di Trump contro il Papa: "Sta mettendo in pericolo molti cattolici". Parolin: "Predica la pace e va avanti per la sua strada" Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Parolin: dalla Pontificia Accademia Ecclesiastica risposte di pace per il mondo; Parolin 'può piacere o no ma il ruolo del Papa è predicare pace'; Rubio atteso a Roma, incontra il Papa in Vaticano il 7 maggio; Rubio: un americano in Vaticano. Trump attacca ancora il Papa: 'Sta mettendo in pericolo molti cattolici'. Parolin: 'Leone va avanti per la sua strada'Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Così Donald Trump durante un'intervista con Hugh Hewitt sul canale televi ... ansa.it Trump contro il Papa, Parolin: Leone va avanti per la sua strada e predica la paceIl Papa va avanti per la sua strada, nel senso di predicare il Vangelo, di predicare la pace - come direbbe San Paolo - opportune et importune'. Sono le ... lapresse.it Guerra in Iran, Parolin risponde a Trump: "Il Papa predica la pace" | Hegseth: "Il cessate il fuoco non è finito" #guerrairan x.com Trump torna ad attaccare Papa Leone XIV, accusandolo di mettere in pericolo i cattolici per le sue posizioni sull’Iran. Le parole arrivano alla vigilia della missione di Marco Rubio in Vaticano. Il cardinale Parolin: “Il Pontefice va avanti per la sua strada” - facebook.com facebook