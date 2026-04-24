Il cardinale Parolin presiederà la solenne Concelebrazione Eucaristica per il 70esimo anniversario di Casa Sollievo della Sofferenza

Alle 9 del mattino, il cardinale Parolin sarà al centro di una celebrazione eucaristica in occasione del settantesimo anniversario di Casa Sollievo della Sofferenza. La funzione sarà una concelebrazione che coinvolgerà diversi membri del clero e rappresentanti della struttura, e si terrà in un contesto di grande rilievo per l’istituto. La giornata si svolgerà con una serie di momenti di raccoglimento e di commemorazione.

Alle 9.30, dalla Chiesa di San Pio, partirà il corteo processionale con l’urna della venerata reliquia del corpo del Santo, che si dirigerà verso il Pronao dell’Ospedale Il programma della giornata si aprirà alle ore 9.30 dalla Chiesa di San Pio da Pietrelcina. Dal sagrato – accompagnato dai Frati Minori Cappuccini, dal personale dell’Ospedale, dai Gruppi di Preghiera di Padre Pio e dai fedeli - partirà il corteo con l’urna della venerata reliquia del corpo di San Pio da Pietrelcina, che si dirigerà in processione verso il Pronao di Casa Sollievo della Sofferenza.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Il cardinale Parolin presiederà la solenne Concelebrazione Eucaristica per il 70esimo anniversario di Casa Sollievo della Sofferenza Notizie correlate Casa Sollievo compie 70 anni: il cardinal Parolin porterà in processione l’urna della reliquia di San PioSarà il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, a presiedere, martedì 5 maggio, le celebrazioni per il settantesimo... Il mondo ricorda Papa Francesco: la sua visita pastorale a Casa Sollievo della Sofferenza del 2018Nel primo anniversario della sua scomparsa, ricordiamo Papa Francesco attraverso alcuni scatti della sua visita pastorale a San Giovanni Rotondo, il...