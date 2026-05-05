A Parma, sono stati trovati sacchi di cereali e legumi provenienti dal Sud America in cui erano presenti topi vivi. Le autorità hanno notato che tra la merce ammassata si muovevano organismi viventi e in diversi punti si potevano vedere tracce del passaggio dei roditori. La scoperta ha portato a verifiche e controlli sulla provenienza e sullo stato della merce. Nessuna informazione è stata fornita sui responsabili o sulle eventuali conseguenze.

Immaginate di aprire una confezione di lenticchie, o di versare dei cereali nella pentola, e trovarvi invece nel piatto i residui di un’infestazione di roditori Non è la trama di un film horror, ma quanto scoperto dai Carabinieri di Parma durante un’ispezione che ha dell’incredibile. A Reggiolo, nel cuore della Food Valley emiliana, i militari – insieme agli ispettori dell’Ausl – si sono trovati davanti a una scena degradante. In un deposito locale sono stati rinvenuti quasi 91.000 chili di cereali e legumi provenienti dal Sud America, pronti per essere impacchettati e messi in commercio. Tra i sacchi ammassati correvano topi vivi, e ovunque erano visibili tracce del loro passaggio: escrementi e sporcizia che rendevano quegli alimenti una vera bomba ecologica per la salute pubblica.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Parma, topi vivi in cereali e legumi provenienti dal Sud America

Notizie correlate

Leggi anche: Sequestrati a Reggiolo oltre 90mila kg di cibo, cereali e legumi tra topi ed escrementi

Maxi sequestro dei Nas: 90 tonnellate di cereali e legumi invasi dai topi. Il ministro Lollobrigida: “Difendiamo il made in Italy”Reggio Emilia, 5 maggio 2026 – I Nas hanno sequestrato a Reggiolo oltre 90 tonnellate di cereali e legumi invasi da roditori e privi di tracciabilità.