Parma sempre più città di una violenza senza controllo
A Parma si sono verificati episodi di violenza che coinvolgono gruppi di minorenni. In via Farini, un uomo è stato aggredito, spinto a terra e colpito con calci da alcuni giovani. La rissa è nata da un diverbio legato all'acquisto di una bottiglia di vino. La situazione ha attirato l’attenzione sulla diffusione di comportamenti aggressivi tra i più giovani in città.
“In via Farini un uomo viene aggredito, buttato a terra e preso a calci da un gruppo di minorenni. Il motivo? Una semplice bottiglia di vino appena acquistata. Un episodio tanto assurdo quanto inquietante, avvenuto nel pieno centro della città, in una delle vie simbolo della vita serale.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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