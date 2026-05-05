Parma sempre più città di una violenza senza controllo

A Parma si sono verificati episodi di violenza che coinvolgono gruppi di minorenni. In via Farini, un uomo è stato aggredito, spinto a terra e colpito con calci da alcuni giovani. La rissa è nata da un diverbio legato all'acquisto di una bottiglia di vino. La situazione ha attirato l’attenzione sulla diffusione di comportamenti aggressivi tra i più giovani in città.