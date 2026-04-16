Ancora sangue a Parma l’accoltellamento in pieno giorno è il simbolo di una città ormai fuori controllo

Un episodio di violenza si è verificato di nuovo nel centro cittadino, questa volta sul Ponte Europa. Un uomo di 30 anni è stato ferito con un coltello e successivamente arrestato. È il secondo episodio di questo genere in pochi giorni, e si aggiunge a una serie di incidenti che coinvolgono la sicurezza pubblica in città. Le autorità stanno indagando per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

“Ancora sangue in città. Ancora un accoltellamento, in pieno giorno, sul Ponte Europa. Un uomo di 30 anni ferito e un arresto: l’ennesimo episodio che conferma una realtà ormai sotto gli occhi di tutti: Parma sta perdendo il controllo del territorio”. Così l'associazione SOS Parma, che in una.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Detenuto sfregiato con una lametta, tensione alla Spezia: “Situazione ormai fuori controllo”La Spezia, 24 marzo 2026 – Ha ferito al viso un altro detenuto appena uscito dal colloquio con il suo avvocato. Sangue in pieno giorno a Sondrio: 30enne colpisce alla gola un uomo con una mannaia di 20 centimetriSondrio, 11 aprile 2026 – Lo ha colpito al collo con una mannaia dalla lama lunga 20 centimetri e ora si trova in carcere il trentenne nigeriano che... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Ancora sangue a Parma, l’accoltellamento in pieno giorno è il simbolo di una città ormai fuori controllo; Pasquetta di sangue e terrore in centro: aggredisce una famiglia con una bottiglia e semina il panico con catena e coltello; Valenti su Instagram : Questa famiglia ha la guerra nel sangue e lotta fino alla fine; Parma-Napoli 1-1: l'inscalfibile muro gialloblu cede solo a McTominay, gli highlights del match. Buongiorno Parma! - facebook.com facebook Lotta alla zanzara tigre: le misure del Comune di Parma e le indicazioni per i cittadini x.com