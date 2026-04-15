Il confronto tra i candidati | Così salveremo i negozi

È stato un primo confronto tra i quattro candidati in vista delle prossime elezioni amministrative, con una sala piena di spettatori. Durante l’evento, i partecipanti hanno discusso delle strategie per sostenere i negozi locali e rilanciare il commercio in città. Le domande si sono concentrate sulle proposte per affrontare le difficoltà del settore e sui piani per migliorare i servizi pubblici. La discussione ha visto momenti di confronto diretto tra i candidati.

Sala gremita per il primo confronto tra i quattro candidati a sindaco alle Amministrative. A riprova dell’interesse da parte dei cittadini ma soprattutto del fatto che ogni candidato è stato fin da subito in grado di muovere un gran numero di supporter, pronti al sostegno nell’impegnativa campagna elettorale che entra ora nel vivo. L’altra sera è stata la sede di Confcommercio a ospitare il primo faccia a faccia tra Mario Almici, candidato della coalizione di centrodestra; Federico Amadei del Polo civico; Lorenzo Radice che cerca il bis con la coalizione di centrosinistra; Carolina Toia, ultima a uscire allo scoperto, sostenuta dalla lista che porta il suo nome.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il confronto tra i candidati: "Così salveremo i negozi" Leggi anche: Elezioni comunali a Viareggio: Maineri (Pd) lancia l’idea del confronto pubblico tra candidati Mr.Oro, imprenditore contemporaneo: così ha costruito un brand tra negozi, social e televisioneNel mondo del compro oro a Milano, emergere non significa solo saper valutare correttamente un oggetto, ma riuscire a costruire fiducia,...