Puglia Maiora punta sul territorio | nuovi negozi a Bari e Barletta

Maiora S.p.A. apre due nuovi negozi in Puglia. Un punto vendita Despar Express è stato inaugurato presso l’aeroporto di Bari, mentre un nuovo negozio Interspar è stato aperto nel centro di Barletta. La catena continua così ad ampliare la propria presenza sul territorio, rafforzando la sua rete commerciale nella regione.

La rete commerciale di Maiora S.p.A. si espande con due nuovi punti vendita strategici in Puglia: un Despar Express situato presso l'aeroporto di Bari e un nuovo Interspar nel comune di Barletta. Queste aperture, che coinvolgono format e funzioni differenti, mirano a potenziare la presenza dell'azienda benefit in aree caratterizzate da flussi di persone molto elevati o da una forte rilevanza sociale e infrastrutturale. Il piano di sviluppo proposto dalla società, attiva in sette regioni tra il C .🔗 Leggi su Ameve.eu

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