Una persona è riuscita a sfuggire a un'aggressione che ha coinvolto un coltello, dopo essere fuggita da una finestra. L’episodio è avvenuto in un appartamento di Parma, dove si sono verificati momenti di tensione tra due conoscenti. La vittima ha riferito di essere stata colpita dopo aver subito un inganno, ma è riuscita a mettere in atto una fuga che le ha permesso di salvarsi. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle ragioni dello scontro.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la vittima a scampare al coltello?. Cosa ha scatenato l'agguato tra i due conoscenti?. Chi ha aiutato l'uomo a fuggire dopo il salto?. Perché l'aggressore era già noto alle forze dell'ordine?.? In Breve Aggressione scatenata da vecchie divergenze economiche tra i due uomini di 42 anni.. Vittima ferita alla testa soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale.. Carabinieri sequestrano coltello da cucina nell'abitazione di via Venezia dopo l'attacco.. Aggressore magrebino con precedenti penali catturato dai militari vicino a un parco.. Il primo maggio nella zona di via Venezia a Parma si è trasformato in un incubo quando un uomo di 42 anni di origini caraibiche è stato ferito con un coltello dopo essere stato attirato in una casa con un pretesto ingannevole.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parma, fuga disperata dalla finestra: accoltellato dopo un inganno

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