Chiamata disperata della moglie così la polizia ha salvato il marito a Roma | si stava buttando dalla finestra

A Roma, la chiamata di emergenza arrivata dalla moglie di un uomo ha portato alla salvezza di quest’ultimo, che stava per buttarsi dalla finestra. Due agenti della Polizia di Stato sono intervenuti prontamente e sono riusciti a bloccare il tentativo di suicidio. La donna aveva segnalato la situazione grave e la polizia ha agito in tempo per evitare il peggio.

Un uomo è stato salvato da un tentativo di suicidio grazie all’intervento tempestivo di due agenti della Polizia di Stato a Roma. La vicenda si è svolta nel quartiere Tormarancia, dove la prontezza degli operatori ha impedito che un pomeriggio ordinario si trasformasse in tragedia. Il salvataggio è stato reso possibile dalla richiesta d’aiuto della moglie dell’uomo, che ha contattato il numero unico di emergenza dopo aver notato comportamenti preoccupanti nel marito. Il racconto dei fatti Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il pomeriggio ha preso una piega drammatica quando la sala operativa della Questura ha ricevuto una telefonata disperata. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Chiamata disperata della moglie, così la polizia ha salvato il marito a Roma: si stava buttando dalla finestra Articoli correlati Marito accoltella la moglie, lei fugge gettandosi dalla finestra a Ventimiglia(Adnkronos) – Una giovane donna è rimasta gravemente ferita questa mattina a Ventimiglia, in corso Genova, al termine di un’aggressione avvenuta... Leggi anche: Marito prende a schiaffi la moglie a Perugia, lei si rifugia in un negozio: intervento lampo della polizia Una raccolta di contenuti su Chiamata disperata Discussioni sull' argomento Padova. Tenta di uccidersi bevendo il detersivo, ma gli agenti riescono a tenerla al telefono e le salvano la vita; Il dramma di Paolo Accorroni, morto a 49 anni davanti ai quattro figli: stroncato da un malore dopo aver donato il sangue; Ancona, rapina alla Bper, pistola alla tempia del bancario: salvato in diretta al telefono; Alil Mashkuli, la disperazione della mamma del 18enne arrestato per la rapina nella villa del dentista Bubola: Compagnie sbagliate, non... Malore in auto nella disperata corsa in ospedale: 74enne muore sotto gli occhi della moglieCREAZZO (VICENZA) - La disperata corsa in ospedale interrotta da quel malore in auto sotto gli occhi della moglie che non gli ha lascito scampo. Tragedia nella giornata di oggi, sabato 15 novembre, a ... ilgazzettino.it "Quando Jolanda ha preso un 4 a scuola, l'unico in tutta la sua vita e per colpa di tutta la classe, mi ha chiamata in lacrime disperata. Io sono tornata a casa con una torta con un 4 sopra e le ho detto 'Festeggiamo il fatto che anche tu sei umana'. Lei vive in que - facebook.com facebook