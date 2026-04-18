Controllo in un ristorante etnico | i Nas di Parma sequestrano oltre 60 chili di alimenti scaduti
Durante un controllo igienico-sanitario in un ristorante etnico di Modena, i Nas di Parma hanno sequestrato oltre 60 chili di alimenti scaduti. L’ispezione ha riguardato le condizioni di conservazione e la documentazione relativa alla gestione degli alimenti. Sono stati trovati prodotti alimentari non conformi alle normative vigenti, portando al sequestro immediato. Nessuna persona è stata arrestata o denunciata in questa fase.
I carabinieri del NAS di Parma hanno recentemente eseguito un’ispezione igienico sanitaria presso un ristorante etnico sito a Modena.Nel corso del controllo, all’interno dell’attività sono stati sottoposti a sequestro amministrativo 60 kg di prodotti alimentari vari, tra materie prime e.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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