Parlamento Europeo Giorgio Gori relatore del regolamento dell’Agenzia UE per i servizi spaziali

Il Parlamento Europeo ha scelto Giorgio Gori come relatore per il regolamento volto a istituire l’atto costitutivo autonomo dell’Agenzia dell’Unione europea per i servizi spaziali, chiamata EUSPA. La sua nomina fa parte del processo legislativo in corso, che mira a definire le modalità di funzionamento e le competenze dell’ente. La discussione si inserisce nel quadro delle iniziative dell’UE nel settore spaziale.

Giorgio Gori sarà relatore del regolamento per istituire un atto costitutivo autonomo per l’Agenzia dell’Unione europea per i servizi spaziali, l’EUSPA. L’europarlamentare S&D italiano conferma quindi la sua autorevolezza sui temi spaziali: oltre a essere vicepresidente dell’intergruppo parlamentare Sky&Space, Gori è anche attualmente shadow rapporteur per tutto il gruppo S&D dello Space Act, la legge spaziale europea, il cui lavoro di stesura è in corso proprio in queste settimane. Nei primi due anni della legislatura Gori ha dimostrato grande interesse per la materia spaziale, approfondendo tutti gli aspetti fondamentali del settore spaziale europeo e diventando interlocutore autorevole per le imprese del comparto e le principali istituzioni del Continente.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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