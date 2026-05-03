Gli studenti del Paleocapa ospiti di Gori al Parlamento europeo | un confronto tra storia attualità e un docufilm sull’Ucraina

Un gruppo di studenti del liceo Paleocapa ha avuto l’opportunità di visitare il Parlamento europeo, dove ha partecipato a un confronto con un rappresentante dell’istituzione. Durante l’incontro, sono state poste domande su vari argomenti, tra cui il conflitto in Ucraina, l’economia europea e le prospettive future del continente. La discussione è stata accompagnata dalla proiezione di un documentario dedicato alla situazione nel paese orientale.

Domande precise, ascolto autentico, curiosità concreta su temi complessi come la guerra, l’economia, il futuro dell’Europa. È questo l’aspetto che più ha colpito della giornata vissuta il 22 aprile, a Bruxelles, dagli studenti della 5 IA dell’ Istituto Paleocapa di Bergamo. Ragazzi di diciott’anni capaci di confrontarsi con attenzione e maturità su questioni decisive del presente: un segnale chiaro di quanto la scuola, quando sa intercettare i temi giusti, resti uno strumento essenziale di crescita e comprensione. Nel corso della visita gli studenti hanno raggiunto la sede del Parlamento europeo, uno dei luoghi centrali in cui si costruiscono le decisioni dell’Europa, vivendo un confronto diretto con la realtà comunitaria.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Storie al Bivio e Ciao Maschio, gli ospiti del 14 marzo 2026: tra emozioni, attualità e racconti personaliDue format diversi, ma accomunati dalla volontà di raccontare l’essere umano nelle sue sfumature più autentiche, tra scelte difficili, sentimenti,... Bandiere Ucraina sventolano al Parlamento Europeo nel 4° anniversario dell'invasione russa(Agenzia Vista) Strasburgo, 24 febbraio 2026 Nel giorno del quarto anniversario dall'inizio dell'invasione russa, bandiere ucraine sono state issate... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Gli studenti del Paleocapa ospiti di Gori al Parlamento europe; Anche gli studenti polesani vanno a lezione di finanza; Sentivamo il dovere di dare un segnale, Giorgio Gori ripensa al legame tra Bergamo e Bucha. Poi sprona l’Europa: Frenata da troppe divisioni; Giovani e finanza, a Vicenza chiude EduCASHon: coinvolti 246 studenti. Gli studenti del Paleocapa ospiti di Gori al Parlamento europeo: un confronto tra storia, attualità e un docufilm sull’UcrainaIl 22 aprile si è concluso il percorso Epas che ha portato la 5 IA a diventare ambasciatori junior dell’Unione Europea, tra i palazzi dove si decidono gli equilibri del continente e un dialogo sui tem ... bergamonews.it Anche gli studenti polesani vanno a lezione di finanzaC’erano anche gli studenti del liceo scientifico Paleocapa di Rovigo e dell’Iis Cipriani Colombo di Adria tra i protagonisti della giornata conclusiva del progetto di educazione finanziaria EduCashon, ... polesine24.it Oggi si è tenuto l’incontro di restituzione della quinta edizione del percorso ABCDigital, realizzato insieme agli studenti dell’ITIS Paleocapa di Bergamo. Un’esperienza che continua a crescere e che coinvolge tutti: i ragazzi delle classi quarte e quinte di inform - facebook.com facebook