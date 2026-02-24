Nicola Zingaretti relatore del Patto per il Mediterraneo via libera dal Parlamento europeo

Nicola Zingaretti ricopre il ruolo di relatore nel processo di definizione del Patto per il Mediterraneo, a seguito della sua nomina dal Parlamento europeo. La decisione deriva dalla volontà di coinvolgere direttamente rappresentanti italiani nelle scelte strategiche sulla regione. Zingaretti seguirà da vicino le discussioni e le proposte, con l’obiettivo di contribuire alla stesura di un piano condiviso. La sua nomina rappresenta un passo importante nel dialogo tra le istituzioni europee e i paesi mediterranei.

Il Parlamento europeo ha nominato Nicola Zingaretti relatore sul Patto per il Mediterraneo, affidandogli un ruolo centrale nel processo di definizione della nuova strategia europea per l’area. A comunicarlo è stato lo stesso Zingaretti, capodelegazione del Partito Democratico al Parlamento europeo, che ha definito l’incarico “una bella sfida”, evidenziando l’importanza di rafforzare multilateralismo, cooperazione e dialogo tra l’Unione europea e i Paesi della sponda sud del Mediterraneo. Nel suo ruolo, Zingaretti seguirà l’intero iter parlamentare del Patto, occupandosi della redazione del testo di riferimento e guidando il confronto tra i gruppi politici fino alla sua approvazione finale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Via libera del Parlamento europeo alla lista dei Paesi sicuri e agli hub per migranti. Dal Bangladesh alla Tunisia: le nazioni coinvolteIl Parlamento europeo ha approvato due modifiche al regolamento sull’asilo, con il sostegno del Ppe e delle destre.

Stop al gas russo in Ue, via libera definitivo dal Parlamento europeo. Lega e M5s votano controIl Parlamento europeo approva con vasta maggioranza lo stop alle importazioni di gas e GNL dalla Russia, segnando un importante passo verso l’indipendenza energetica dell’Unione.