In vista di un evento dedicato alla portualità, si sono susseguite dichiarazioni di figure pubbliche e imprenditori. Una richiesta invita a sbloccare il parco eolico Agnes, mentre un appello specifica che da Israele non arriva alcun carico di armi. Nel frattempo, un festival internazionale si svolgerà a Ravenna dal 21 al 23 maggio, con un focus sui porti, secondo le parole di un dirigente di un'azienda attiva nel settore.

"Il futuro del nostro Paese passa dai porti". Così Cristiana Pagni, presidente e Ceo di Italian Blue Growth, sintetizza DePortibus, il festival internazionale dedicato alla portualità, dal 21 al 23 maggio a Ravenna. La seconda edizione, dopo quella di La Spezia del 2024, rientra tra gli eventi di ‘Ravenna Capitale italiana del Mare 2026’ e si aprirà alle Artificerie Almagià con, tra gli altri, il viceministro Edoardo Rixi, il presidente della Regione Michele de Pascale, il presidente dell’Autorità Portuale Francesco Benevolo e il sindaco Alessandro Barattoni. In questo contesto si inserisce la visione del governatore: "Lo scalo di Ravenna è un’infrastruttura nevralgica nei corridoi europei, fondamentale per la manifattura e per i collegamenti con il Centro Europa".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Parco eolico Agnes da sbloccare". L’appello di de Pascale e Barattoni: "Da Israele nessun carico di armi"

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