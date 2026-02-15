Barattoni contro Salvini | Basta speculazioni De Pascale | Fiducia nel personale sanitario

Barattoni ha criticato Salvini, accusandolo di alimentare false speculazioni, mentre De Pascale ha espresso piena fiducia nel personale sanitario, sottolineando l’importanza di migliorare le procedure. Barattoni si è rivolto direttamente al ministro, invitandolo a smettere di usare le indagini come strumento politico e a concentrarsi invece sulle soluzioni pratiche. Nel frattempo, De Pascale ha ribadito che il sistema sanitario locale funziona grazie all’impegno quotidiano di medici e infermieri, chiedendo a tutti di rispettare il loro lavoro.

Piena fiducia nel lavoro della magistratura, ma anche solidarietà a tutti coloro che ogni giorno nella nostra città si occupano della salute delle persone e un affondo ai ministri, invitati a non speculare su indagini appena partite ma a pensare a come far funzionare meglio le procedure, assicurando a tutti le migliori condizioni per poter fare il proprio lavoro, che siano operatori di polizia o sanitari. È un intervento netto deciso quello del sindaco Alessandro Barattoni sull’ inchiesta che si è abbattuta come un terremoto su sei medici del reparto di Malattie infettive dell’ ospedale di Ravenna, accusati di avere firmato certificati anti-rimpatrio per cittadini extracomunitari irregolari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Barattoni contro Salvini: "Basta speculazioni". De Pascale: "Fiducia nel personale sanitario" Scuola, de Pascale contro il dimensionamento in Emilia Romagna: “Più studenti e meno personale, così si indebolisce il pubblico” De Pascale e Conti criticano il piano di Di Palma, che taglia 17 scuole e riduce le autonomie. La Curva Sud Milano contro i prezzi dei biglietti del settore ospiti: “Basta speculazioni!” La Curva Sud Milano ha espresso forte disappunto riguardo ai prezzi elevati dei biglietti per il settore ospiti, denunciando pratiche speculative eccessive. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Barattoni contro Salvini: Basta speculazioni. De Pascale: Fiducia nel personale sanitario. Certificati contro i rimpatri, il sindaco di Ravenna contro Salvini e PiantedosiBarattoni reagisce alle parole degli esponenti del governo: Parlano di questa inchiesta quando sono solitamente silenti rispetto a indagini o, peggio ancora, ... bologna.repubblica.it Salvini, basta con Italia dei no, da Ponte a pista FiumicinoBasta con l'Italia dei no. No alla nuova pista a Fiumicino, no all'Area Cargo a Malpensa, no al ponte sullo Stretto, no alla Tav, no al Mose, no al Brennero. È sempre no. Lo ha ribadito il ministro ... ansa.it Dopo le perquisizioni all'ospedale di Ravenna per l'inchiesta che vede sei medici indagati, Alessandro Barattoni interviene contro le esternazioni del ministro Salvini, che aveva augurato la radiazione ai sanitari. facebook