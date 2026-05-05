Parcheggio multipiano di viale Mazzini nessuna riapertura imminente

Il parcheggio multipiano di viale Mazzini rimane chiuso e non ci sono indicazioni su una possibile riapertura a breve termine. L’Amministrazione comunale ha confermato che la procedura amministrativa è ancora in corso e non sono stati forniti dettagli su eventuali tempi di riattivazione. La situazione attuale non prevede modifiche o aggiornamenti riguardo alla gestione del parcheggio.

Nessuna apertura a breve per il parcheggio multipiano di viale Mazzini. L’Amministrazione comunale ha precisato che la procedura è ancora in fase istruttoria. La società concessionaria F.M.S. s.r.l. è stata informata il 28 aprile 2026 che la documentazione presentata è al vaglio degli uffici.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Paura per l’incendio in un parcheggio multipiano a FirenzeFIRENZE – Paura nel tardo pomeriggio di ieri in piazza Alberti a Firenze, dove un violento incendio è divampato all’interno della struttura del... Leggi anche: Parcheggio multipiano in via Derna: "Costruzione al via dopo l'estate" Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Frosione, la guerra del parcheggio multipiano. Altolà del Comune al gestore: Non può riaprire; Frosinone, parcheggio multipiano: nessuna riapertura imminente, verifiche ancora in corso; Multipiano killer, quarta vittima in due anni: addio a Stefano Fortuna; Parcheggi e carenza di personale: vertice tra Comune e ASST Sette Laghi. Frosione, la guerra del parcheggio multipiano. Altolà del Comune al gestore: «Non può riaprire»Nuovo scontro tra l'amministrazione comunale di Frosinone e la società Frosinone Mobilità e Servizi (Fms) sulla riapertura del parcheggio multipiano di viale Mazzini. I ... ilmessaggero.it Frosinone, si va verso la risoluzione sul Multipiano: così il parcheggio rischia di non riaprire piùMultipiano di viale Mazzini: è rottura definitiva tra amministrazione comunale e la società Fsm (Frosinone Servizi e Mobilità). E per il parcheggio ora si profila una chiusura a data da destinarsi. ilmessaggero.it Parcheggio multipiano di via Madre Teresa di Calcutta: lavori in linea con il cronoprogramma I lavori al parcheggio multipiano di via Madre Teresa di Calcutta procedono nel migliore dei modi. Dalla prossima settimana il cantiere andrà in elevazione e vedrem - facebook.com facebook