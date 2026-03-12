Nel tardo pomeriggio di ieri, un incendio ha interessato il parcheggio multipiano di piazza Alberti a Firenze, generando molta preoccupazione tra i cittadini. Le fiamme si sono sviluppate all’interno della struttura pubblica, costringendo le squadre di emergenza a intervenire rapidamente per domare il rogo e garantire la sicurezza delle persone presenti.

FIRENZE – Paura nel tardo pomeriggio di ieri in piazza Alberti a Firenze, dove un violento incendio è divampato all’interno della struttura del parcheggio pubblico. L’allarme è scattato intorno alle 18, mobilitando immediatamente i vigili del fuoco del comando centrale di Firenze, intervenuti con diversi mezzi per circoscrivere le fiamme al secondo piano dell’edificio. Secondo quanto ricostruito dai soccorritori, il rogo è partito da una singola autovettura e si è propagato rapidamente a causa dell’intenso calore. Per irraggiamento, l’incendio ha completamente avvolto una seconda vettura parcheggiata nelle immediate vicinanze, mentre altri tre veicoli hanno riportato danni significativi alla carrozzeria e alle componenti plastiche a causa delle temperature elevate raggiunte nel locale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Paura per l’incendio in un parcheggio multipiano a Firenze

Firenze e il parcheggio a piani in fiamme: fumo e paura per l'incendio, auto distrutte in piazza AlbertiFirenze, 11 marzo 2026 – Minuti di tensione e paura, con il fumo e le auto distrutte dalle fiamme.

