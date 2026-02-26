Parcheggio multipiano in via Derna | Costruzione al via dopo l' estate

Dopo le demolizioni avvenute ieri, si prepara la fase successiva per il parcheggio multipiano in via Derna, che prenderà il via dopo l’estate. La rimozione di alcuni edifici della ex caserma Artale segna l’inizio di un intervento di recupero, affidato a un progetto privato che prevede spazi per studenti e un parco pubblico. La zona si appresta a cambiare volto nel prossimo futuro.

Devono prima terminare i lavori di bonifica dopo la demolizione ultimata. E' il primo tassello del piano di recupero dell'ex Caserma Artale Le operazioni di demolizione sono state finalizzate alla realizzazione del parcheggio multipiano all'angolo tra via Nicola Pisano e via Derna, finanziato con il contributo della Regione Toscana di 2,5 milioni, e finalizzato alla realizzazione di parcheggi pubblici. Il costo complessivo è di 3,5 milioni. I lavori per la realizzazione del parcheggio partiranno dopo l'estate, una volta effettuata la bonifica ambientale di tutta l'area della ex caserma da parte del soggetto privato che eseguirà l'intervento di recupero. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

