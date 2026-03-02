Sensori hi tech per i parcheggi a pagamento ecco i primi occhi elettronici contro i furbetti delle strisce blu

Sono stati installati i primi sensori hi tech nei parcheggi a pagamento di piazza Mignanelli, vicino alla Scalinata di Trinità dei Monti, per monitorare le aree e contrastare i furbetti delle strisce blu. Successivamente, i dispositivi verranno introdotti anche in altri parcheggi a pagamento del I e II municipio, fino a coprire complessivamente sette località.

Si comincia con piazza Mignanelli, all’ombra della Scalinata di Trinità dei Monti. Poi si procederà con gli altri parcheggi a pagamento situati all’interno del I e II municipio, fino ad arrivare a 7.500 stalli. Cominceranno entro la fine del mese di marzo le operazioni di installazione dei. 🔗 Leggi su Romatoday.it Oltre 16mila strisce blu in più a Roma: ecco in quali quartieri arrivano i parcheggi a pagamentoA Roma oltre 16mila posti auto passeranno da gratuiti a pagamento: nuove strisce blu in centro, Eur, Pigneto e Ostia. Leggi anche: Meno parchimetri, più sensori hi-tech: così cambia la sosta sulle strisce blu a Roma Altri aggiornamenti su Sensori. Temi più discussi: Apple compra una startup della luce per migliorare sensori e display; Sonoff AirGuard: arrivano i nuovi sensori Matter per controllare la qualità dell’aria in casa; Aumentano le strisce blu a Roma: via libera dall'assemblea al piano parcheggi; Anziani, 20% di over 65 cade una volta l'anno: una scarpa può evitarlo. Sensori hi tech contro i furbetti delle strisce blu: ecco i parcheggi di Roma dove verranno installatiAl centro di Roma, dati alla mano, servirebbe il doppio dei parcheggi attualmente presenti. Ecco perché il Comune ha deciso di cominciare proprio da alcune specifiche aree dei municipi I e II della ... romatoday.it Sonoff AirGuard: arrivano i nuovi sensori Matter per controllare la qualità dell’aria in casaI nuovi sensori AirGuard di Sonoff con supporto Matter permettono di monitorare in modo semplice e continuo la qualità dell’aria domestica, rilevando particelle sottili, CO2 e parametri ambientali dir ... news.fidelityhouse.eu Da marzo 2026 Roma introduce i sensori di parcheggio sulle strisce blu, migliorando la sosta e la mobilità in città per cittadini e turisti - facebook.com facebook Sonoff lancia due nuovi sensori Matter per monitorare la qualità dell’aria | PREZZO x.com