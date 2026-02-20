Oltre 16mila strisce blu in più a Roma | ecco in quali quartieri arrivano i parcheggi a pagamento

Roma ha deciso di aggiungere oltre 16.000 posti auto a pagamento, principalmente nei quartieri del centro, Eur, Pigneto e Ostia. La causa è la necessità di gestire meglio il traffico e ridurre il caos nelle strade più affollate. Le nuove aree di sosta a pagamento interesseranno zone dove la domanda di parcheggio è elevata. I residenti e i pendolari dovranno adattarsi a questa modifica, che entrerà in vigore nei prossimi mesi. La città ha già preparato i nuovi segnali e le strisce blu per facilitare l’accesso.