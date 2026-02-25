Storm aritmico intervento straordinario al Papardo | paziente salvato grazie alla sinergia multidisciplinare

Un paziente giunto in condizioni critiche, aritmie ventricolari ripetute e un rischio concreto di arresto cardiaco: così è iniziata, all’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina, una delle procedure più delicate e complesse in ambito cardiovascolare. Nei giorni scorsi, la stretta collaborazione tra i reparti ha permesso di stabilizzare il paziente con un intervento salvavita ad altissima complessità tecnica e organizzativa. Il paziente era stato trasferito in urgenza da un presidio territoriale dopo il fallimento delle terapie farmacologiche intensive. La situazione richiedeva un’ablazione ventricolare avanzata da eseguire in un ambiente multidisciplinare e protetto. Le aritmie maligne compromettevano gravemente la funzione cardiaca, rendendo ogni minuto cruciale. Dopo un confronto collegiale tra cardiologi elettrofisiologi, cardiochirurghi, anestesisti, perfusionisti e personale infermieristico specializzato, si è deciso di procedere con un’ablazione combinata endocardica ed epicardica, procedura di altissima precisione che individua e tratta le aree del miocardio responsabili delle aritmie. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Leggi anche: Una paziente malata di Parkinson recupera l'autonomia grazie a un intervento multidisciplinare dell'ospedale di Vasto

Novara, intervento chirurgico multidisciplinare per salvare un paziente con rara forma tumoraleUn intervento chirurgico complesso all’ospedale Maggiore di Novara si è concluso con successo.